03 января 2020

Десятки человек отказались от российского гражданства за последние годы

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2019 году от гражданства РФ отказалось 10 человекФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

От российского гражданства за последние два года отказались 28 человек. Об этом сообщают в пресс-центре МВД России.

«Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС. Уточняется, что в 2019 году 10 человек отказались от гражданства России.

Правительство внесло в Госдуму проект закона, исключающий нетрудоспособность из числа условий для получения гражданства России в упрощенном порядке. Инициатива направлена на привлечение в экономику страны «дополнительных трудовых ресурсов, передает RT.

Для мигрантов, свободно владеющих русским языком, могут отменить обязательное собеседование для получения гражданства России. В МВД заявляют, что уровень знания языка можно фиксировать при помощи аудиоконтроля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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