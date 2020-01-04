Десятки человек отказались от российского гражданства за последние годы

В 2019 году от гражданства РФ отказалось 10 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

От российского гражданства за последние два года отказались 28 человек. Об этом сообщают в пресс-центре МВД России.

«Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС. Уточняется, что в 2019 году 10 человек отказались от гражданства России.

Правительство внесло в Госдуму проект закона, исключающий нетрудоспособность из числа условий для получения гражданства России в упрощенном порядке. Инициатива направлена на привлечение в экономику страны «дополнительных трудовых ресурсов, передает RT.

Для мигрантов, свободно владеющих русским языком, могут отменить обязательное собеседование для получения гражданства России. В МВД заявляют, что уровень знания языка можно фиксировать при помощи аудиоконтроля.