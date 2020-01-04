04 января 2020

В Родительском комитете оценили идею изменить брачный возраст

© Служба новостей «URA.RU»
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В Родительском комитете считают, что в изменении брачного возраста нет смыслаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снижать возраст вступления в брак нет смысла. Такое мнение высказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Не вижу смысла сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно», — отметила Волынец в разговоре с RT.

Представитель Родительского комитета отметила, что в России и сейчас в исключительных случаях можно жениться с 16 лет. Волынец также подчеркнула, что для изменения брачного возрасты нужны объективные причины.

Ранее стало известно, что Минюст России запланировал скорректировать брачный возраст в стране. Ожидается, что законопроект будет внесет в Госдуму в феврале 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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