В Родительском комитете оценили идею изменить брачный возраст

В Родительском комитете считают, что в изменении брачного возраста нет смысла
Снижать возраст вступления в брак нет смысла. Такое мнение высказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«Не вижу смысла сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно», — отметила Волынец в разговоре с RT.
Представитель Родительского комитета отметила, что в России и сейчас в исключительных случаях можно жениться с 16 лет. Волынец также подчеркнула, что для изменения брачного возрасты нужны объективные причины.
Ранее стало известно, что Минюст России запланировал скорректировать брачный возраст в стране. Ожидается, что законопроект будет внесет в Госдуму в феврале 2021 года.