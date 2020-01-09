Губернатор Артюхов нашел способ показать, что вернулся к работе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 9 января собрал своих заместителей и всех мэров на очередной совет глав. Артюхову докладывали о том, как прошли новогодние праздники в регионе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства. Источники агентства отмечают, что тем самым глава региона показывает, что готов к работе.
На время новогодних праздников Артюхов назначил «дежурным» своего заместителя Аркадия Бессонова. Бывший руководитель регионального управления МЧС справился с ответственной задачей. «В отчете главе региона чиновник подчеркнул — чрезвычайных ситуаций и резонансных происшествий за праздники не случалось», — сообщили в пресс-службе правительства.
В своем докладе Бессонов также отметил, что в этом году в экстренные службы поступило более 7 тысяч сообщений от ямальцев. «Проведено восемь поисково-спасательных работ и оказана помощь 32 людям, в числе которых восемь детей. Одна из основных [проблем] — это затор на зимнике Салехард—Надым 31 декабря, салехардские спасатели помогли эвакуироваться 14 гражданам», — сообщил Бессонов.
Согласно отчету другого замгубернатора, Сергея Карасева, серьезных сбоев в сфере энергоснабжения не было. С краткими докладами выступили главы 13 муниципалитетов. Из их отчетов следовало, что информацию они получали не только от оперативных служб, но и от самих жителей.