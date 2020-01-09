08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020
05 января 2020
04 января 2020
03 января 2020
02 января 2020
01 января 2020
31 декабря 2019

Губернатор Артюхов нашел способ показать, что вернулся к работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Глава Ямала Дмитрий Артюхов выслушал доклады глав о том, как прошли новогодние праздникиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 9 января собрал своих заместителей и всех мэров на очередной совет глав. Артюхову докладывали о том, как прошли новогодние праздники в регионе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства. Источники агентства отмечают, что тем самым глава региона показывает, что готов к работе.

На время новогодних праздников Артюхов назначил «дежурным» своего заместителя Аркадия Бессонова. Бывший руководитель регионального управления МЧС справился с ответственной задачей. «В отчете главе региона чиновник подчеркнул — чрезвычайных ситуаций и резонансных происшествий за праздники не случалось», — сообщили в пресс-службе правительства.

В своем докладе Бессонов также отметил, что в этом году в экстренные службы поступило более 7 тысяч сообщений от ямальцев. «Проведено восемь поисково-спасательных работ и оказана помощь 32 людям, в числе которых восемь детей. Одна из основных [проблем] — это затор на зимнике Салехард—Надым 31 декабря, салехардские спасатели помогли эвакуироваться 14 гражданам», — сообщил Бессонов.

Согласно отчету другого замгубернатора, Сергея Карасева, серьезных сбоев в сфере энергоснабжения не было. С краткими докладами выступили главы 13 муниципалитетов. Из их отчетов следовало, что информацию они получали не только от оперативных служб, но и от самих жителей.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...