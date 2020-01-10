Пермская модель осталась без миллионной аудитории после удаления страницы в Instagram

Модель из Перми Галина Миргаева, которую прозвали русской Анджелиной Джоли из-за сходства с актрисой, не сумела восстановить миллионную аудиторию в Instagram после того, как администрация социальной сети удалила аккаунт.
Сейчас у Миргаевой чуть меньше 21 тысячи подписчиков. На старом аккаунте их было 2,2 миллиона. В апреле 2019 года администрации Instagram пришлось удалить аккаунт пермячки после того, как злоумышленники взломали ее профиль и заменили фотографии и видео на порнографию.
О «русской Анджелине Джоли» писали австралийский портал News.com.au, Sunday Express и Daily Mail. Также модель прославилась откровенными фотографиями из отеля в ОАЭ. В фотосессии вместе с Миргаевой участвовали экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня, актриса Анна Калашникова и бывшая жена Тимати Алена Шишкова. Владельцы отеля посчитали фотографии непристойными.