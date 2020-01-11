Родственница соратника Ельцина и супруга помощника полпреда претендуют на должности в УрФУ

Юлия Бурбулис, племянница экс-госсекретаря РСФСР и ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса, претендует на должность директора департамента философии Уральского федерального университета (УрФУ). А жена Евгения Гурария, помощника полпреда президента в УрФО, Анна хочет возглавить департамент социологии и политологии, сообщил «URA.RU» источник в УрФУ.
Слушание программ развития департаментов, которые подготовили кандидаты, пройдет 14 января в 15:00. Гурарий и Бурбулис являются единственными претендентками на посты директоров. Жена помощника полпреда подтвердила «URA.RU», что участвует в конкурсе. Согласно информации, размещенной на сайте вуза, сейчас она является старшим преподавателем на кафедре лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, а также специалистом в отделе проектирования и развития образовательных программ.
Бурбулис занимает должность исполняющей обязанности директора департамента философии. Комментарий Геннадия Бурубулиса «URA.RU» на момент публикации получить не удалось. Также не получилось дозвониться до кафедр, где работают претендентки. В пресс-службе УрФУ пообещали уточнить информацию позже.
Кроме того, на должность директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ претендуют Владимир Волкоморов и Алексей Скуратов. Они представят свои программы комиссии 17 января в 15:00. Скуратов работает на кафедре интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринимательства (ИГУП) УрФУ. Волкоморов работает в вузе с 2009 года и является доцентом кафедры периодической печати.
Также пройдут выборы на должности директоров департаментов лингвистики, психологии, международных отношений. Сменятся главы департаментов искусствоведения, культурологии и дизайна, филологического и исторического факультетов.