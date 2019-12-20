В конкурс по выборам директора журфака УрФУ вернулась интрига

За несколько часов до окончания приема документов на конкурс по выборам нового директора департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) заявился второй кандидат. Как рассказал «URA.RU» пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский, им стал преподаватель Алексей Скуратов.
«Сегодня прием документов на участие в конкурсе заканчивался в 16:00, в 13 часов свою заявку подал еще один кандидат — Алексей Скуратов», — сообщил Бенеманский. На момент публикации получить комментарий самого Скуратова не удалось — он не ответил на звонки агентства.
Скуратов работает на кафедре интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринимательства (ИГУП) УрФУ. Ранее, как писало «URA.RU», документы на участие в выборах директора журфака подал доцент кафедры периодической печати УрФУ Владимир Волкоморов, который работает в вузе с 2009 года.
В ноябре стало известно, что действующий директор журфака Борис Лозовский, возглавляющий подразделение в течение 30 лет, не будет переизбираться на этот пост в следующем году. Сегодня, 20 декабря, завершился прием документов от кандидатов на участие в открытом конкурсе. В середине января пройдут публичные слушания по их программам, а в конце месяца конкурсная комиссия окончательно определит преемника Лозовского.