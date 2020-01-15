Западные СМИ написали о решении премьер-министра России Дмитрия Медведева уйти в отставку после обращения к Федеральному собранию президента Владимира Путина. По их словам, российский лидер желает создать новый сильный парламент.
«Российский лидер поблагодарил Медведева за службу, но отметил, что кабинет премьер-министра не смог выполнить все поставленные перед ним задачи. В телеобращении Путин заявил, что Медведев займет новую должность заместителя главы президентского Совета Безопасности», — пишет американский журнал Time.
Журналисты The New-York Times осветил отставку следующим образом: «Путин, отправил политическую элиту страны в водоворот спекуляций с предложениями о радикальных конституционных изменениях». По мнению издания, это будет первая крупная перестройка политической системы России с 1993 года. «Тогда первый демократически избранный президент страны Борис Ельцин направил танки в центр Москвы, чтобы подавить законную власть, а затем приказал провести референдум по утверждению новой конституции», — вспоминает The New-York Times.
Немецкое СМИ Welt отметило, что Медведев очень непопулярен в России. «Критик Кремля Алексей Навальный своими расследованиями выявил коррупцию и накопление денег политика и подстегнул протесты», — пояснили журналисты.
«Президент России предложил внести поправки в Конституцию с целью перераспределения полномочий между потенциальным преемником парламента, которому будут предоставлены полномочия по выбору премьер-министра и кабинета министров», — пишет британское издание The Independent.
Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, уточняет агентство Nation News. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности, напоминает