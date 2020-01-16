Климкина встревожило послание Путина Федеральному собранию

Павел Климкин предположил, что отношения РФ и украины станут еще хуже Фото: wikipedia.org/Raimond Spekking

Бывший глава МИД украины Павел Климкин признался, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вызывает у него большую тревогу. Он отметил, что в послании прозвучал «базовый вариант».

«Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», — предположил Климкин на своей странице в Facebook.

Украинский политик отметил, что отмена приоритета международного права над российским конституционным законодательством, вызывает у него серьезное беспокойство. «Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе», — предположил экс-глава украинского МИД.

Он считает, что сейчас переговоры Москвы и Киева возможны лишь в том случае, если посредником в них будет выступать тот, кого Россия «уважает».