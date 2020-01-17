Сын челябинского экс-чиновника, помогавший отцу брать взятки, нашел способ покинуть колонию

Виталий Сидоренко решил удвоить шансы покинуть колонию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын бывшего вице-мэра Магнитогорска Виталия Сидоренко, задержанный Интерполом в Малайзии и осужденный за помощь отцу в получении взяток, нашел способ покинуть челябинскую колонию. Виталий Сидоренко-младший одновременно подал заявления об условно-досрочном освобождении и замене наказания на более легкое, следует из базы судебных дел.

«Заявление о выходе по УДО суд рассмотрит 24 января. Заседание по вопросу о замене заключения в колонии более мягким видом наказания назначено на 14 февраля и состоится в зависимости от исхода январского заседания», — пояснили «URA.RU» в суде.

«Первопроходцем» в замене части наказания на более мягкое (с проживанием в общежитии исправительного центра ГУ ФСИН) стал бывший вице-губернатор области Николай Сандаков, за ним тот же ход решили использовать экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров и экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин.

Сидоренко-старший был осужден за взятки с местных предпринимателей за выделение земельных участков. Вместе с главой комитета по управлению имуществом Магнитогорска Алексей Дюльдин вымогали около 5 млн рублей у бизнесмена из Екатеринбурга, желающего построить гостиницу. Его сын помогал в этом деле отцу.

В 2009 году готовилась передача взятки на 10 млн рублей, но сделку пресекли сотрудники ФСБ. Сын чиновника бежал за границу, работал в Таиланде управляющим директором одной из компаний, был задержан Интерполом в Малайзии и этапирован в Россию в 2017 году. К этому времени его отец, осужденный на девять лет колонии строгого режима, успел выйти на свободу.