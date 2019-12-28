Экс-глава самого коррупционного челябинского района хочет подметать улицы

Вадим Закиров просится на исправительные работы Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Копейский городской суд поступило заявление от экс-главы Кунашаского района Вадима Закирова, отбывающего срок в колонии строгого режима за получение взяток. Закиров просит заменить ему оставшуюся часть более мягким видом наказания. В свое время дело Закирова дало старт целой серии дел, из-за чего район получил статус самого коррупционного в Челябинской области.

«Заявление Закирова будет рассмотрено 28 января», — сообщили «URA.RU» в суде.

Закирова задержали в апреле 2015 года за то, что власти по указанию главы приобрели под детский сад частный коттедж, не приспособленный для дошкольного учреждения. Он подал в отставку и стал сотрудничать со следствием. Но к этому времени на него дали показания замглавы района Талгат Лукманов и его жена Фидалия. Супруги заявили, что за назначение купили Закирову квартиру в Челябинске.

В самом районе началась самая настоящая зачистка. По суд пошли нескольких глав поселений, экс-начальник угрозыска ОВД района Виталий Зарипов, местный руководител ГИБДД Данис Нуриахметов и ряд чиновников. Район стал лидером по числу уголовных дел по коррупции.

Закиров приговорили к 9 годам лишения свободы, он отбыл половину срока. Квартиру, полученную в качестве взятки, конфисковали в пользу государства. Если суд удовлетворит ходатайство, оставшуюся часть срока заменят исправительными работами, к числу которых относится уборка улиц.

Ранее этот же суд выпустил из колонии и отправил в исправительный центр в Оренбурге бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, осужденного за взятки. А 10 января суд рассмотрит аналогичное ходатайство от экс-мэра Вячеслава Истомина, отсидевшего более половины срока за коррупцию.