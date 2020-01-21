Участник рабочей группы по поправкам в Конституцию предложил создать казачью милицию

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День народного единства в Челябинск, казаки, отец борис кривоногов
Муниципалитеты получат право самим создавать казачью милициюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил закрепить в Конституции РФ понятие «казачья милиция». Он входит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении изменений в документ.

Долуда предложил внести изменения в статью 132 Конституции РФ об органах местного самоуправления. Атаман считает, что в регионах на охрану населения есть средства, но не хватает сил. Он предлагает наделить муниципалитеты правом формировать казачью милицию. «Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями», — цитирует атамана News.ru.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил внести в Конституцию ряд изменений. Для подготовки предложений была собрана рабочая группа, в которую вошли 75 человек. Проект закона о поправках к Конституции президент внес на рассмотрение в Госдуму 20 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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