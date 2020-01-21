Участник рабочей группы по поправкам в Конституцию предложил создать казачью милицию

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил закрепить в Конституции РФ понятие «казачья милиция». Он входит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении изменений в документ.
Долуда предложил внести изменения в статью 132 Конституции РФ об органах местного самоуправления. Атаман считает, что в регионах на охрану населения есть средства, но не хватает сил. Он предлагает наделить муниципалитеты правом формировать казачью милицию. «Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями», — цитирует атамана
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил внести в Конституцию ряд изменений. Для подготовки предложений была собрана рабочая группа, в которую вошли 75 человек. Проект закона о поправках к Конституции президент внес на рассмотрение в Госдуму 20 января.