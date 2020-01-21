Власти Сургута дали прогноз, кто из обманутых дольщиков в 2020 году переедет в свое жилье

В Сургуте в окончании строительства нуждаются девять домов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Сургута рассчитывает, что в 2020 году удастся завершить строительство пяти новостроек с обманутыми дольщиками. Об этом «URA.RU» заявил заместитель главы города Владимир Шмидт.

Речь идет о долгострое компании «Салаир» в 41 микрорайоне, двух многоэтажках в жилом комплексе «Кедровый» и домах №3 и 4 в ЖК «Любимый. Кроме того, строительная компания «Брусника» приняла решение о достройке двух домов в жилом комплексе «Ривер Хаус». Еще один, где готовность составляла два процента, достраиваться не будет. «С дольщиками этого дома идет работа по переселению в другие дома, либо возврату уплаченных денежных средств», — прокомментировал Шмидт.

Сложнее обстоят дела с домами №1 и 2 в ЖК «Любимый» и №2 и 6 в жилом комплексе «Уютный». Чиновники считают, что ситуацию можно решить двумя способами. Первый — поиск потенциального инвестора, который будет готов достроить новостройки, либо банкротство застройщиков «Северстройпартнер» и «ДЭП». В таком случае, до ввода в эксплуатацию их доведет фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. В мэрии подчеркнули, что после того, как в конце 2019 года удалось завершить возведение новостройки компании «Востойстройкапитал» и девятиэтажки в 20 А микрорайоне количество обманутых дольщиков сократилось до 1313 человек.

Ранее агентство уже сообщало о проблемах с вводом более десятка жилых комплексов в Сургуте. Ситуация находится на контроле у губернатора Югры Натальи Комаровой. На руководителей строительных компаний были возбуждены уголовные дела.