Минэкономразвития попросило деловые объединения в срочном порядке подготовить предложения по законам, вступление которых в силу нужно, по мнению бизнеса, отложить или отменить из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) уже направили свои предложения.
«В рабочем порядке мы собираем предложения от деловых объединений», — приводит РБК слова статс-секретаря — замминистра экономического развития Алексея Херсонцева. По его словам, ведомство считает важным узнать у бизнеса, есть ли нужда в отсрочке каких-либо законов из-за экономической ситуации и необходимости минимизировать контакты между людьми из-за коронавируса.
РСПП уже предложил отложить норму о блокировке для жилищно-коммунальных организаций возможности взыскания с граждан задолженности за ЖКУ через суд (должно вступить в силу 30 марта); указание Центробанка, которое обязывает работодателей указывать в платежных поручениях при перечислении зарплаты код дохода, на который не может быть обращено взыскание (вступает в силу с 1 июня); обязанность компаний вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга движения (с 1 июля), а также норму о маркировке молочной продукции, которая должна вступить в силу с 1 июня.
РАТЭК, в свою очередь, предложила отказаться от нормы, которая возлагает на производителей и импортеров товаров ответственность за их утилизацию, а также от увеличения экологического сбора. Кроме того, ассоциация выступила за отсрочку закона об обязательной предустановке российских приложений на импортные устройства, а также проекта Минфина по документарной прослеживаемости.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились больше 275 тысяч человек. 11,4 тысячи из них скончались, почти 90 тысяч — выздоровели. В России зарегистрировано 253 случая заражения COVID-19. Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «