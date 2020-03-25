Новости кризиса 25 марта: новые выплаты по маткапиталу, нефтяная война против России, падение рубля

Российская валюта продолжает падение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара по состоянию на вечер 25 марта вырос до 79,05 рубля (+0,99%). Курс евро поднялся до 85,45 рубля (+1,15%). Цена на нефть марки Brent опустилась до 26,5 доллара за баррель (на 2,4%). Цена на нефть сорта WTI снизилась до 23,48 доллара за баррель (на 2,3%).

Что происходит в России?

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по коронавирусу озвучил новые меры поддержки граждан и бизнеса в сложившейся экономической ситуации. В частности, граждане, потерявшие из-за кризиса треть доходов, смогут уйти на ипотечные каникулы. Он также поручил ежемесячно с апреля дополнительно выплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Также глава государства предложил увеличить пособие по безработице до МРОТ, который составляет более 12 тысяч рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса могут предоставить отсрочку по выплате налогов, за исключением НДС, и кредитов на шесть месяцев. А также снизить для них размер страховых взносов с 30% до 15%. Кроме того, Путин предложил ввести налог 13% на проценты по вкладам и доходам по ценным бумагам свыше одного миллиона рублей.

В Госдуме предложили отменить налог на самозанятых граждан, пока экономическая ситуация в стране не улучшится. По словам автора инициативы, думского депутата Бориса Чернышова, самозанятые люди, в отличие от наемных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и прочих компенсаций в случае прекращения работы в офисе из-за ситуации с коронавирусом. При этом они вынуждены платить налог в размере 4-6% от дохода.

Ряд предприятий по всей стране и на Урале в частности вынужден прекратить свою деятельность на время особого положения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По поручению властей закрылись кинотеатры. Массово останавливают работу автозаводы, причиной тому — нехватка иностранных комплектующих из-за прекращения производств в Европе. Из-за снижения потока туристов под угрозой временной консервации оказалась часть гостиниц екатеринбургской сети отелей USTA Hotels. Из-за введения новых мер по борьбе с коронавирусом в России, в частности, ограничения на посещение общественных мест, страдают магазины и рестораны. По подсчетам РБК, торговые центры, кафе и салоны красоты теряют от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей ежедневно.

Что происходит в мире?

Президент США Дональд Трамп попросил у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чтобы цена на нефть не опускалась до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса. При этом американский лидер не возражает против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти. Таким образом Трамп поддержал наследного принца в желании вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива.

Чего ждать дальше?

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s прогнозируют, что из-за падения цен на нефть бюджет РФ станет дефицитным в размере менее 1% ВВП в 2020 году (по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019-м). Однако внешние российские финансы останутся устойчивыми с учетом валютных резервов Центробанка, покрывающих 90% общего долга. Падение цен на нефть вызовет проблемы в странах, экспортирующих нефть и газ. По мнению агентства, они не смогут компенсировать падение доходов.

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