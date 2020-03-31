Скорую помощь ребенку вызвали из-за высокой температуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скорая помощь больше двух часов добиралась из Тюмени в соседний поселок Богандинский к семимесячному ребенку с высокой температурой. Об этом URA.RU рассказал дедушка младенца Анатолий Ситников. По его словам, сначала медики долго добирались из города, а затем не могли проехать через разбитую поселковую дорогу.

«У моего семимесячного внука из-за ОРВИ поднялась температура. „Скорая“ к нам из города ехала больше двух часов, хотя живем мы в сорока километрах от Тюмени. Когда медики приехали, то из-за разбитой дороги попросту не смогли подъехать к нашему дому. Пешком они тоже пройти не смогли, потому что там огромные лужи. Им пришлось делать огромный круг вокруг поселка и заезжать с другой стороны. На это у них ушло еще 10 — 15 минут», — пояснил Ситников агентству.

По словам Ситникова, дорога на улице Пушкина за 20 лет ни разу не ремонтировалась, и она находится в ужасном состоянии. Глава местной администрации Алексей Яковлев заявил URA.RU, что и в этом году в планах реконструкции её нет.

«На этот год запланирован ремонт девяти улиц поселка. Улица Пушкина в эти планы не входит. Там грунтовое покрытие и проблемы в межсезонье возникают. Но не до такой степени, что там не может проехать «Скорая помощь», — пояснил Яковлев агентству.

Получить оперативный комментарий в Тюменской станции скорой помощи URA.RU не удалось: там взяли время на подготовку ответа.