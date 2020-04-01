На Урале работники газовой компании обвиняются в хищении сотен миллионов рублей

Собранные с горожан деньги за газ и горячую воду присваивались Фото: Илья Московец © URA.RU

В ГУ МВД по Свердловской области закончено расследование о хищении 195 млн рублей должностными лицами «Газовых сетей» в Красноуральске. Материалы переданы в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

«Должностные лица предприятия «Газовые сети»» Красноуральска по предварительному сговору причинили ущерб двум ресурсоснабжающим организациям Среднего Урала в размере более 195 млн рублей», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По версии следствия, трое руководителей «Газовых сетей» 1970, 1972 и 1974 годов рождения собирали оплату с населения и предприятий Красноуральска за отопление и горячее водоснабжение. Собранные деньги переводили на счета подконтрольных им юридических лиц, не оплачивая при этом поставки газа и электрической энергии. Арестовано имущество обвиняемых на 60 млн рублей.