Главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис и игроки клуба покинули Пермь из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Пармы». Там уточнили, что Максвитис и баскетболисты уехали из региона до того, как были введены запретительные меры. Ранее стало известно, что Единая Лига ВТБ приостановила сезон из-за угрозы распространения COVID-19.
«Все литовцы во главе в главным тренером Казисом Максвитисом уже уехали. Американские легионеры Лоренцо Уильямс и Роберт Джонсон также покинули Пермь», — пояснил пресс-атташе клуба Даниил Садыков, затруднившись уточнить точное число покинувших расположение команды игроков.
Эксперт по аренде недвижимости Наталья Ищук рассказала URA.RU, что игроки «Пармы» еще на прошлой неделе освободили квартиры, которые арендовали в элитных жилых комплексах города.
«Квартиры сейчас стоят пустыми. Насколько мне известно, 12 человек из „Пармы“ съехали. В основном, они арендовали квартиры в центре города — это ЖК „Виктория“ (ул. Революции, 21) и дома по ул. Горького, 5, Орджоникидзе, 41, Петропавловаская, 123», — сказала Ищук. Она уточнила, что это дома с огороженной территорией, ставка аренды на квартиры в которых превышает 50 тыс. рублей в месяц.
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