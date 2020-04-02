Банки рассказали о последствиях кредитных каникул из-за коронавируса

Банкиры утверждают, что с появлением новых изменений отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне из-за пандемии коронавируса начали массово просить у банков отсрочку кредитов. За один день с такой просьбой в банки обращаются сотни тысяч россиян. Представители банков утверждают, что горожане, которые не смогут доказать ухудшения материального положения или свою болезнь, должны будут выплатить все ежемесячные платежи и проценты за время каникул. Кроме того, у них будет сильно испорчена кредитная история.

«Если в феврале было 25—30 звонков в день, то в последние две недели мы получаем до 320—350 обращений», — рассказали « Коммерсанту » в Промсвязьбанке. А в ВТБ сообщили о приеме за последнюю неделю более 13 тысяч обращений граждан по вопросам реструктуризации кредитов. В Почта-банке фиксируют «значительное увеличение числа обращений граждан на горячую линию и в чате мобильного приложения в связи с реструктуризацией потребительских кредитов».

25 марта президент России Владимир Путин предложил финансовым организациям рассмотреть вопрос в ведении «карантинных каникул» без штрафных санкций для жителей страны, имеющим потребительские и ипотечные кредиты. Глава государства отметил, что на такую меру поддержки могут рассчитывать те, у кого доход из-за пандемии сократился более чем на 30%.

Банкиры утверждают, что с появлением новых изменений отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало. Кроме того, по их словам, появились мошенники, которые предоставляют заемщикам фальшивые справки не только о доходах, но и о заражении коронавирусом. В банках предупреждают, что желание сэкономить деньги может привести к неприятным последствиям.