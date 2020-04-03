Более 15 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом внесли пермяки за одну неделю в региональный благотворительный фонд, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Средства, которые уже пожертвовали рядовые граждане, бизнес и глава региона Дмитрий Махонин, потратят на покупку масок и фильтров для медиков.
«15 млн руб. собрал и направил на борьбу с короновирусной инфекцией фонд социальной поддержки населения, созданный неделю назад краевыми властями», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Там пояснили, что средства уже потратили на приобретение препаратов и оборудования для медицинских учреждений.
Свой вклад в фонд сделали компания «Сорбент», ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Метафракс», ГК «Эрис КИП», АО «Медисорб», ООО «Силур» и НПО «Искра», ПАО «ПНППК», ООО «Инкаб», ООО «ИТ Профессиональные Решения», АО «Горнозаводскцемент». Сейчас также продолжается сбор средств, пожертвование может сделать любой желающий.
В Пермском крае подтвержден 21 факт заражения коронавирусом. Два человека в результате болезни скончались, трое — выздоровели. В регионе со 2 апреля действует режим тотального карантина.
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