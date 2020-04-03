02 апреля 2020
01 апреля 2020

В Пермском крае — новый случай заражения коронавиурсом

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , тепловизор, медицинская маска, аэропорт игорь курчатов, коронавирус, масочный режим, измерение температуры, температурный контроль пассажиров
В Пермском крае подтвержден 21 факт заражения коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.

«Пермский край — 1 [новый случай]», — сказано в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся за сутки россиян увеличилось на 601 человека, до 4149 человек.

В Пермском крае подтвержден 21 факт заражения короновирусной инфекцией. Два человека в результате болезни скончались, трое — выздоровели. В регионе действует тотальный карантин — запрещено без крайней необходимости выходить из дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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