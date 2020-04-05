Житель Перми на карантине сыграл в боулинг кошкой

Кошка сбила пластиковые бутылки и отлетела в шкаф (фото из архива)
Житель Перми Роман П. на карантине сыграл в боулинг кошкой. Видеозапись оказалась в соцсетях, и мужчине начали поступать сообщения с угрозами.
«Я написал заявление за травлю. Кошка в видео никак не пострадала. Я не живодер», — приводит его слова издание «Подъем». Отмечается, что Роман П. поставил на полу пластиковые бутылки, которые собирался сбивать мячом. Однако в какой-то момент он решил использовать для этого кошку.
Дети пытались отговорить отца от этой идеи. Но мужчина не остановился и бросил животное. Кошка сбила бутылки и отлетела в шкаф.
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