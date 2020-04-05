04 апреля 2020
03 апреля 2020

Житель Перми на карантине сыграл в боулинг кошкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка кошек. Пермь, выставка кошек
Кошка сбила пластиковые бутылки и отлетела в шкаф (фото из архива)Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Перми Роман П. на карантине сыграл в боулинг кошкой. Видеозапись оказалась в соцсетях, и мужчине начали поступать сообщения с угрозами.

«Я написал заявление за травлю. Кошка в видео никак не пострадала. Я не живодер», — приводит его слова издание «Подъем». Отмечается, что Роман П. поставил на полу пластиковые бутылки, которые собирался сбивать мячом. Однако в какой-то момент он решил использовать для этого кошку.

Дети пытались отговорить отца от этой идеи. Но мужчина не остановился и бросил животное. Кошка сбила бутылки и отлетела в шкаф.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Пермь. Коронавирус», а также telegram-канале «Пермь. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...