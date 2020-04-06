Полиция начала выписывать штрафы ямальцам, нарушающим режим карантина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 5 389 случаев заболевания, 355 человек вылечилось, 45 человека умерли. В ЯНАО число заболевших пока остается на прежнем уровне: за выходные и утро понедельника инфекцию не выявили, суммарно в округе заражены 12 пациентов, еще 46 человек госпитализированы из-за контакта с больными.

Сейчас самый северный уральский регион по числу заболевших занимает пятое место среди всех субъектов УрФО — после Свердловской (40 случаев) и Челябинской (27) областей, а также Пермского края (21) и ХМАО (19). Первых зараженных на Ямале врачи выявили 2 апреля, спустя три недели с объявления пандемии.

Фото: Infogram

В округе прогнозируют еще 20 случаев заболевания коронавирусом

Число зараженных коронавирусом жителей ЯНАО в ближайшие дни может достигнуть 32 человек. Тесты 20 ямальцев, которые были отправлены в новосибирской лаборатории «Вектор», могут оказаться положительными.

На Ямале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В муниципалитетах округа прошли полицейские рейды по проверке соблюдения режима самоизоляции. В Тазовском районе уже составлено восемь протоколов, в Ноябрьске — как минимум один на 15 тысяч рублей. Информацию о последнем подтвердил замглавы Ноябрьска Андрей Власов. Новые правила о штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения начали действовать с 1 апреля.

В ЯНАО к борьбе с COVID-19 подключат искусственный интеллект

В больницах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Лабытнанги к диагностике COVID-19 и пневмонии привлекут искусственный интеллект. Технологии прежде использовали для раннего обнаружения рака легких. Теперь разработчики добавили в платформу возможность анализа пневмонии. Предполагается, что это позволит снизить риски эпидемии коронавируса.

Ямальские школьники вернулись к учебе

Школьники Ямала вернулись к учебе, но уже в дистанционном формате. Все задания четвертой учебной четверти они будут получать через Интернет, в автоматизированной системе «Сетевой город». В первые дни учебные процесс будет проходить в щадящем режиме: по два-три урока в день и без домашних заданий. Всех детей, которые бесплатно питались в школах, обеспечат продуктовыми наборами.

Власти ввели карантин из-за коронавируса во втором ямальском поселке

В поселке Ханымей (4 200 жителей) водится карантин, аналогичный тому, что был введен в Пангодах. Причина — четыре предварительно положительных результата на COVID-`19. «У всех людей установлен круг контактов, он достаточно широкий. В местах, где находились эти люди, будет проводиться максимальная дезинфекция», — отметил губернатор.

Прибывающих на Ямал поездами встречают блок-посты

Теперь всех въезжающих на территорию Ямала по железной дороге досматривают специальные бригады (медработники, волонтеры и представители казачества). Медицинский блок-пост работает на железнодорожной станции Харп, Лабытнанги и Обская. У пассажиров проверяют здоровье, записывают анкетные данные. Аналогичные меры предприняты в аэропорте Салехарда: в зонах регистрации и контроля пассажиров у прибывающих ведётся контроль температуры, а в местах массового скопления людей нанесена разметка, позволяющая людям держать полутораметровую дистанцию.

Работодателей, заставляющих работать пожилых ямальцев в карантин, будут наказывать

Глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал наказать работодателей, которые привлекают к работе пожилых. Сообщения о вынужденных нарушениях самоизоляции возрастных работников поступают губернатору в социальные сети. «Руководители всех организаций должны выполнять существующий запрет. Иначе за этим последует ответственность», — заявил губернатор. Он попросил ямальцев и дальше сообщать о таких фактах.