11 июня 2020

Мэр Екатеринбурга вступил в «Единую Россию». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, высокинский александр
Ранее Александр Высокинский не состоял ни в одной из партий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий вручил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому партийный билет. Это произошло на митинге волонтеров, участвующих в борьбе с пандемией COVID-19. По словам Шептия, руководство Екатеринбурга сделало «многое для того, чтобы помочь организовать работу волонтеров» в уральской столице.

«Сегодня я хочу поблагодарить за это мэра города, который вливается в ряды партии „Единая Россия“, и вручаю ему партийный билет», — заявил Шептий, передавая партбилет.

Как писало URA.RU, Высокинский вступил в ряды сторонников «Единой России» еще перед выдвижением в мэры Екатеринбурга в 2018 году. В декабре прошлого года он заявил о намерении вступить в партию. Предполагалось, что он получит партбилет в январе 2020-го на заседании президиума регионального политсовета «ЕР», но этого не произошло.

Высокинский является сторонником «Единой России» с сентября 2018 года
Фото: свердловское реготделение «Единой России»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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