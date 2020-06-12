Ранее Александр Высокинский не состоял ни в одной из партий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий вручил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому партийный билет. Это произошло на митинге волонтеров, участвующих в борьбе с пандемией COVID-19. По словам Шептия, руководство Екатеринбурга сделало «многое для того, чтобы помочь организовать работу волонтеров» в уральской столице.

«Сегодня я хочу поблагодарить за это мэра города, который вливается в ряды партии „Единая Россия“, и вручаю ему партийный билет», — заявил Шептий, передавая партбилет.

Как писало URA.RU, Высокинский вступил в ряды сторонников «Единой России» еще перед выдвижением в мэры Екатеринбурга в 2018 году. В декабре прошлого года он заявил о намерении вступить в партию. Предполагалось, что он получит партбилет в январе 2020-го на заседании президиума регионального политсовета «ЕР», но этого не произошло.