Общественники из ХМАО требуют снять в регионе карантин

Активисты из «Родительского отпора Югры» известны своими протестными настроениями Фото: паблик «Родительской отпор Югры» во «ВКонтакте»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Активисты общественной организации «Родительский отпор Югры» требуют отменить карантин, введенный в ХМАО для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление общественники опубликовали у себя в социальных сетях.

«ВОЗ заявила о том, что передача вируса от бессимптомных носителей встречается крайне редко. <…> 3 месяца жители нашего округа провели в постоянном контроле со стороны властей округа и города и принуждении к мерам, ограничивающим права и свободы жителей города: изоляции, масочному режиму, двухнедельному карантину, цифровому уведомлению, справкам при возвращении из других регионов под угрозой административных штрафов и наказаний. И до сих пор эта ситуация продолжается… Требуем отменить все меры, принятые в связи с заболеванием коронарной инфекцией COVID-19, которые были приняты в округе!», — говорится в обращении активистов.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства сообщили, что режим самоизоляции продлен до 23 июня. Решение о снятии карантина или ужесточении мер принимается, исходя из трех ключевых показателей. На 15 июня они таковы:

Коэффициент распространения инфекции — 1,13 (первый этап снятия ограничений — <1).

Показатель охвата тестированием населения — 273,6 (третий этап — >110).

Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 49,3% (первый этап — >50%).

«Введение режимов повышенной готовности, самоизоляции, масочного режима — это меры, направленные, прежде всего на недопущение распространения коронавирусной инфекции, на сохранение здоровья жителей региона», — прокомментировали в депсвязей.

О маловероятности передачи коронавируса от людей с бессимптомной формой заболевания заявляла технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия коронавируса разворачивается по пессимистичному сценарию. За последние сутки в Югре выявлено 184 новых случаев заболевания коронавирусом.