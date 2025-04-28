В ХМАО разгорелся скандал из-за откровенных фото детского тренера

В Советском районе (ХМАО) разгорелся скандал из-за того, что детский тренер по плаванию Валерия Чабанова из Центра адаптивного спорта Югры выставила в соцсетях откровенные фотографии. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Обнаружились фотографии провокационного характера, которые, как выяснилось, связаны с этим тренером. Такие материалы вызвали у людей беспокойство и недовольство, так как они противоречат этическим нормам и ценностям, которые должны соблюдаться в профессии, связанной с обучением и воспитанием детей, особенно с учетом работы с детьми-инвалидами», — объяснил собеседник.
По словам источника, представители спортивной общественности пожаловались на Чабанову и требуют ее увольнения. А югорчане, которые заметили фотографии эротического характера на странице местного фотографа, высказались, что девушка якобы позорит спортивную школу.
«Действия данного тренера не только подрывают доверие к образовательному процессу, но и могут негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии детей и их родителей», — заявил депутат думы Урая Леонард Насибуллин. Он сообщил, что обратится к губернатору Югры Руслану Кухаруку с просьбой провести проверку.
Связаться с детским тренером журналисту URA.RU не удалось. В департамент физической культуры и спорта направлен официальный запрос, ответ на него ожидается.
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