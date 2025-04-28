Власти ХМАО назвали приоритеты в развитии креативных индустрий

Приоритетными направлениями для развития креативного сектора в ХМАО станут IT-разработки, дизайн и производство сувениров. Об этом во время стратегической сессии «Развитие креативных индустрий. Вклад в будущее» сообщил заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев.
«Уже сегодня у нас есть пакет мер поддержки, включая налоговые льготы и комплексное сопровождение. Приоритетом станут IT, а также то, что связано с этникой — это очень важно для нашего округа. Ну и, конечно, все что связано с дизайном и сувенирной продукцией. Это все мы будем прокачивать», — отметил Афанасьев. По его словам, в регионе насчитывается более 7 тыс. креативных предпринимателей, но точные данные уточнит Минэкономразвития.
Замгубернатора сообщил, что округ готов внедрять налоговые преференции и создать отдельный реестр креативных бизнесов после утверждения федеральных подзаконных актов. Он также отметил, что на данный момент ХМАО занимает 10-е место в рейтинге по развитию креативных индустрий. «Важно не останавливаться: мы одними из первых приняли региональный закон об индустрии и теперь фокусируемся на IT и цифровых решениях», — сообщил замгубернатора. И добавил, что креативный сектор влияет не только на экономику, но и на качество жизни: «Эти проекты меняют городскую среду, привлекают квалифицированные кадры и повышают уровень жизни жителей».
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук на Арктическом форуме в Мурманске поделился планами по экономическому развитию округа. К 2030 году Югра должна утроить валовый региональный продукт за счет креативных индустрий.
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