Они дружили со школы. Он специально шел на уроки мимо ее дома, чтобы заглянуть в окна. Она решила стать медиком и уехала поступать вслед за ним в Остяко-Вогульск (старое название Ханты-Мансийска). Он подарил ей зеленую тетрадь с робкими стихами. Много лет спустя этот альбом с автографом «на память Лене от Феди» передаст в музей ее племянница Галя. Они никогда больше не встретятся — он, Федор Манькасов, пропадет без вести, а она — военфельдшер Елена Артеева, бросится под танк со связкой гранат, спасая раненых от смерти. О героизме погибшей под Сталинградом 22-летней девушки из Саранпауля — в материале URA.RU.
История югорского санинструктора Елены Артеевой вдохновляет и местных писателей, и театральных режиссеров. Все чаще с приближением 9 мая о ней вспоминают журналисты — пишут очерки, снимают документальные фильмы. Однако о ее подвиге долгое время никто не знал. Артеева буквально вынырнула из небытия — спустя годы о ней узнали земляки из документального сборника «Строки, написанные войной».
Елена Ильинична Артеева родилась 25 июня 1920 года в семье коми-оленевода в Саранпауле. У нее было еще три сестры — Павла, Улита и Мария. Окончив семь классов, Лена вслед за своим другом детства Федей Манькасовым отправилась в Остяко-Вогульск, поступила в фельдшерско-акушерскую школу. И успешно выпустилась из нее. «Осенью 1940 года в распоряжение Микояновского районного отдела здравоохранения прибыла выпускница Ханты-Мансийской фельдшерско-акушерской школы комсомолка Елена Артеева. Приказом по райздравотделу ее назначили медсестрой Амнинского фельдшерско-акушерского пункта», — указано в архивных документах на сайте мэрии Октябрьского района ХМАО.
«Вместо сына я буду воевать»
Талантливый медик и активная комсомолка быстро завоевала уважение у жителей. Вскоре Артееву перевели в Микояновскую районную больницу. А затем грянул июнь 1941 года. Школьный друг Федя, чье фото с Леной бережно хранили ее сестры, ушел на фронт в числе первых. Следом за ним, в начале 1942-го, записалась добровольцем и сама Артеева. Дивизия, куда входил ее медсанбат, формировалась в областном центре (тогда это был Омск).
Она успела написать родным всего несколько писем. Первое — «из лагерей». «Я посылаю свои вещи: два платья, юбку и нижнее, еще посылаю диплом, который вы храните, и профсоюзный билет. Дорогие родители, я вам пошлю справку, вы должны ее показать Совету, будете являться семьей красноармейца, с вас налог будут брать меньше. Дорогие, не беспокойтесь — что ж, моя судьба такая. Ладно, вместо сына я буду воевать», — писала Лена 14 мая 1942 года.
Свой последний день рождения Артеева встретила в лесу, в кустах. Послала весточку о себе из прифронтовой полосы неподалеку от Саратова. Она как будто предчувствовала свою смерть: «Сегодня меня поздравили командиры, комиссары, пожелали хорошей жизни. Дорогие, может, это последний раз, но я живу хорошо, обмундирование все хорошее».
Лена отправила последнее письмо родным 26 августа 1942 года: «Выпал на мою долю тот долгожданный день, когда я выехала на фронт. 25 августа я выехала на фронт. Сейчас ждите письмо уже с фронта. Живу хорошо, здоровая. То же и вам желаю. Дорогие, обо мне не беспокойтесь, я должна вернуться с орденом на груди и только с победой. Дорогие, я не буду жалеть силы и крови, а если понадобится, то и жизни для блага Родины». Воинское подразделение Артеевой сражалось в одном из самых страшных боевых столкновений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве.
«Проявив геройство и мужество»
Осенью в доме Артеевых в Саранпауле получили похоронку. «Ваша дочь, Артеева Елена Ильинична, в бою за Социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, была убита 19 сентября 1942 в районе станции Котлубань Сталинградской области. Похоронена в 3 км юго-восточнее станции Котлубань. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии», — указано в копии, которая хранится в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске.
Долгое время о том, как она погибла, никто из односельчан не знал. Но поисковики из Белоярского школьного музея «Память» разыскивали однополчан Елены и нашли 13 человек. О подвиге Артеевой рассказали ее боевые подруги, две Александры — Дежурова и Кудрявцева.
«Шел 1942 год. В самом городе Сталинграде шли ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. Раненые солдаты беспрерывно поступали в медсанбат с передовой, находившейся в 2-х шагах от него. Под постоянными разрывами артиллерийских снарядов Лена, как и другие молодые медсестрички, перевязывала раненых... Вдруг раздался страшный металлический скрежет и остервенелый рев дизельного мотора — это немецкий танк с огромной скоростью направлялся прямо на медсанбат... Пульсирует только одна мысль: „Надо спасать раненых“... Но кто сможет остановить смертоносную машину, летящую на красный крест? Медлить нельзя! Лена молча обвела взглядом раненых. Взяла в руки связку гранат и, твердо ступая по искореженной от разрывов снарядов земле, уверенно и смело шагая по ней, пошла навстречу вражескому танку... Гранаты, брошенные под гусеницы, оглушительным ревом отозвались взрывной волной».
Югорчане до сих пор пытаются восстановить историческую справедливость. В Саранпауле Артеевой установлен обелиск, в ее честь названа улица. Но за такие подвиги в те годы бойцы получили звание Героя Советского союза. Артеева не получила ни званий, ни наград.
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