27 апреля 2025

Политэлиты ХМАО начали борьбу за пост омбудсмена по КМНС. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Учреждение должности нового омбудсмена по КМНС обострило клановые интриги
Учреждение должности нового омбудсмена по КМНС обострило клановые интриги Фото:

Политэлиты ХМАО начали борьбу за пост уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов Севера. По данным источников URA.RU, как минимум тройка влиятельных кланов заинтересована в том, чтобы пролоббировать своего кандидата как на эту должность, так и в аппарат уполномоченного.

«Кто-то пользуется поддержкой сенатора Александра Новьюхова, кто-то — авторитетом основательницы „Спасения Югры“ депутатом Татьяны Гоголевой. Говорят, что также есть претенденты от думской Ассамблеи КМНС, которая не вошла в список организаций, имеющей право выдвинуть на этот пост своего кандидата. До согласования губернатором окончательной кандидатуры возможны подковерные медвежьи игрища», — предупреждает инсайдер.

Дозвониться до указанных политиков на момент публикации новости не удалось. Новьюхов не ответил на звонок журналиста. Редакция не располагает номером телефона Гоголевой. Источник в правительстве отмечает, что несмотря на активное обсуждение на комитетах, дума приняла законодательство об учреждении должности нового уполномоченного без скандалов. «В любом случае, решение останется за губернатором», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало об учреждении новой должности омбудсмена по КМНС. Стать уполномоченным сможет гражданин РФ, достигший 30 лет, и не имеющий гражданства и вида на жительство других государств. Среди требований к кандидату — наличие высшего образования и три года опыта работы на управленческих должностях.  

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Политэлиты ХМАО начали борьбу за пост уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов Севера. По данным источников URA.RU, как минимум тройка влиятельных кланов заинтересована в том, чтобы пролоббировать своего кандидата как на эту должность, так и в аппарат уполномоченного. «Кто-то пользуется поддержкой сенатора Александра Новьюхова, кто-то — авторитетом основательницы „Спасения Югры“ депутатом Татьяны Гоголевой. Говорят, что также есть претенденты от думской Ассамблеи КМНС, которая не вошла в список организаций, имеющей право выдвинуть на этот пост своего кандидата. До согласования губернатором окончательной кандидатуры возможны подковерные медвежьи игрища», — предупреждает инсайдер. Дозвониться до указанных политиков на момент публикации новости не удалось. Новьюхов не ответил на звонок журналиста. Редакция не располагает номером телефона Гоголевой. Источник в правительстве отмечает, что несмотря на активное обсуждение на комитетах, дума приняла законодательство об учреждении должности нового уполномоченного без скандалов. «В любом случае, решение останется за губернатором», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее URA.RU писало об учреждении новой должности омбудсмена по КМНС. Стать уполномоченным сможет гражданин РФ, достигший 30 лет, и не имеющий гражданства и вида на жительство других государств. Среди требований к кандидату — наличие высшего образования и три года опыта работы на управленческих должностях.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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