Политэлиты ХМАО начали борьбу за пост уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов Севера. По данным источников URA.RU, как минимум тройка влиятельных кланов заинтересована в том, чтобы пролоббировать своего кандидата как на эту должность, так и в аппарат уполномоченного.
«Кто-то пользуется поддержкой сенатора Александра Новьюхова, кто-то — авторитетом основательницы „Спасения Югры“ депутатом Татьяны Гоголевой. Говорят, что также есть претенденты от думской Ассамблеи КМНС, которая не вошла в список организаций, имеющей право выдвинуть на этот пост своего кандидата. До согласования губернатором окончательной кандидатуры возможны подковерные медвежьи игрища», — предупреждает инсайдер.
Дозвониться до указанных политиков на момент публикации новости не удалось. Новьюхов не ответил на звонок журналиста. Редакция не располагает номером телефона Гоголевой. Источник в правительстве отмечает, что несмотря на активное обсуждение на комитетах, дума приняла законодательство об учреждении должности нового уполномоченного без скандалов. «В любом случае, решение останется за губернатором», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало об учреждении новой должности омбудсмена по КМНС. Стать уполномоченным сможет гражданин РФ, достигший 30 лет, и не имеющий гражданства и вида на жительство других государств. Среди требований к кандидату — наличие высшего образования и три года опыта работы на управленческих должностях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!