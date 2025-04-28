28 апреля 2025

В Сургуте начала работать новая станция скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе открылась станция скорой помощи
В городе открылась станция скорой помощи Фото:

В Сургуте начала функционировать новая станция скорой помощи — теперь бригады смогут добираться к больным в течение 20 минут. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.

«Значимый и долгожданный объект для всех сургутян начал функционировать в апреле — сразу, как только была завершена поставка основного медицинского оборудования. Бригады уже выезжают с нового адреса в круглосуточном режиме», -сказано в сообщении.

Здание сургутской скорой помощи стало одним из самых крупных в стране — его площадь составила 5 700 кв. метров. А ресурсы объекта позволят совершать порядка 60 400 вызовов в год.

Скорая помощь находится на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской, возле Центра охраны материнства и детства. Там же сейчас достраивается станция переливания крови, а в будущем должна появиться поликлиника.

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В Сургуте начала функционировать новая станция скорой помощи — теперь бригады смогут добираться к больным в течение 20 минут. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры. «Значимый и долгожданный объект для всех сургутян начал функционировать в апреле — сразу, как только была завершена поставка основного медицинского оборудования. Бригады уже выезжают с нового адреса в круглосуточном режиме», -сказано в сообщении. Здание сургутской скорой помощи стало одним из самых крупных в стране — его площадь составила 5 700 кв. метров. А ресурсы объекта позволят совершать порядка 60 400 вызовов в год. Скорая помощь находится на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской, возле Центра охраны материнства и детства. Там же сейчас достраивается станция переливания крови, а в будущем должна появиться поликлиника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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