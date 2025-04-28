В Сургуте начала работать новая станция скорой помощи

В Сургуте начала функционировать новая станция скорой помощи — теперь бригады смогут добираться к больным в течение 20 минут. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.
«Значимый и долгожданный объект для всех сургутян начал функционировать в апреле — сразу, как только была завершена поставка основного медицинского оборудования. Бригады уже выезжают с нового адреса в круглосуточном режиме», -сказано в сообщении.
Здание сургутской скорой помощи стало одним из самых крупных в стране — его площадь составила 5 700 кв. метров. А ресурсы объекта позволят совершать порядка 60 400 вызовов в год.
Скорая помощь находится на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской, возле Центра охраны материнства и детства. Там же сейчас достраивается станция переливания крови, а в будущем должна появиться поликлиника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!