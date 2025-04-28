28 апреля 2025

Саентолог* помогала координировать скандальную предвыборную викторину в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия предвыборной викторины 2018 года в ХМАО вылились в уголовное дело
Последствия предвыборной викторины 2018 года в ХМАО вылились в уголовное дело Фото:

Политтехнолог Евгения Галяева участвовала в совещаниях и получала информацию о проведении выборов в ХМАО в 2018 году. Ее переписка с членами правительства региона и руководителями подведомственных властям учреждений стала предметом обсуждения в ходе судебного процесса по уголовному делу директора центра «Открытый регион» Оксаны Макеевой, сообщает корреспондент URA.RU. В открытых источниках Галяева упоминается как член «Всемирного института саентологических предприятий» World Institute of Scientology Enterprises International* (WISE признана нежелательной организацией в России в 2021 году).

«В ходе процесса по делу „Открытого региона“ всплыла переписка некоей Евгении Галяевой с Макеевой, чиновницей Марией Орловой и другими участниками предвыборного штаба. Защитник Макеевой зачитывал фрагменты переписки, в которой фигурировала Галяева как политтехнолог. В том числе речь шла о финансовых документах, премиях, согласованиях и положениях о викторине», — сообщает журналист. Аудиозаписи заседания имеются в распоряжении редакции.

На все вопросы свидетель Орлова (в 2018 году она работала начальником административно-правового управления депсвязей Югры) заявляла, что она не может прокомментировать указанную переписку и присутствие в качестве адресата Галяевой, некоей «Евгении Валерьевны» и «ГЕВ» (с этими аккаунтами велась переписка). Защита Макеевой уточнила, что суд не планирует допрашивать Галяеву в рамках этого процесса.

Несколько источников агентства в политических и медийных кругах подтверждают связи Галяевой и церкви саентологии. «Ее привлекали не только для участия в выборах, но и для оптимизации работы подведомственных учреждений. Нам приходилось направлять ей отчеты, хотя, насколько мне известно, она не была трудоустроена в структуры правительства Югры», — уточнил один из источников.

В социальных сетях фамилия Галяевой достаточно часто упоминается в связке с WISE, саентологией и «Клубом бизнесменов WISE». На своих баннерах политтехнолог указывала логотип организации и данные ее основателя — Рона Хаббарда.

Церковь саентологии была признана в России нежелательной уже после проведения выборов 2018 года в ХМАО. Летом 2021 года Генпрокуратура в своем telegram-канале опубликовала пресс-релиз о том, что две саентологические организации признаны нежелательными на территории РФ. «Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — указано в публикации. Минюст включил WISE в список нежелательных организаций в октябре 2021 года.

В настоящее время в открытых источниках данных, сохранила ли Галяева членство в WISE, нет. На ее электронную почту направлен запрос, ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что замдиректора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова выступила свидетелем в Ханты-Мансийском районном суде по делу экс-руководителя автономного учреждения ХМАО-Югры «Экспертно-координационный центр Правительства Югры „Открытый регион“ Оксаны Макеевой. Чиновница не смогла дать четкие ответы на вопросы подсудимой и ее защиты.

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Политтехнолог Евгения Галяева участвовала в совещаниях и получала информацию о проведении выборов в ХМАО в 2018 году. Ее переписка с членами правительства региона и руководителями подведомственных властям учреждений стала предметом обсуждения в ходе судебного процесса по уголовному делу директора центра «Открытый регион» Оксаны Макеевой, сообщает корреспондент URA.RU. В открытых источниках Галяева упоминается как член «Всемирного института саентологических предприятий» World Institute of Scientology Enterprises International* (WISE признана нежелательной организацией в России в 2021 году). «В ходе процесса по делу „Открытого региона“ всплыла переписка некоей Евгении Галяевой с Макеевой, чиновницей Марией Орловой и другими участниками предвыборного штаба. Защитник Макеевой зачитывал фрагменты переписки, в которой фигурировала Галяева как политтехнолог. В том числе речь шла о финансовых документах, премиях, согласованиях и положениях о викторине», — сообщает журналист. Аудиозаписи заседания имеются в распоряжении редакции. На все вопросы свидетель Орлова (в 2018 году она работала начальником административно-правового управления депсвязей Югры) заявляла, что она не может прокомментировать указанную переписку и присутствие в качестве адресата Галяевой, некоей «Евгении Валерьевны» и «ГЕВ» (с этими аккаунтами велась переписка). Защита Макеевой уточнила, что суд не планирует допрашивать Галяеву в рамках этого процесса. Несколько источников агентства в политических и медийных кругах подтверждают связи Галяевой и церкви саентологии. «Ее привлекали не только для участия в выборах, но и для оптимизации работы подведомственных учреждений. Нам приходилось направлять ей отчеты, хотя, насколько мне известно, она не была трудоустроена в структуры правительства Югры», — уточнил один из источников. В социальных сетях фамилия Галяевой достаточно часто упоминается в связке с WISE, саентологией и «Клубом бизнесменов WISE». На своих баннерах политтехнолог указывала логотип организации и данные ее основателя — Рона Хаббарда. Церковь саентологии была признана в России нежелательной уже после проведения выборов 2018 года в ХМАО. Летом 2021 года Генпрокуратура в своем telegram-канале опубликовала пресс-релиз о том, что две саентологические организации признаны нежелательными на территории РФ. «Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — указано в публикации. Минюст включил WISE в список нежелательных организаций в октябре 2021 года. В настоящее время в открытых источниках данных, сохранила ли Галяева членство в WISE, нет. На ее электронную почту направлен запрос, ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что замдиректора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова выступила свидетелем в Ханты-Мансийском районном суде по делу экс-руководителя автономного учреждения ХМАО-Югры «Экспертно-координационный центр Правительства Югры „Открытый регион“ Оксаны Макеевой. Чиновница не смогла дать четкие ответы на вопросы подсудимой и ее защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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