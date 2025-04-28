Власти Сургута раскрыли, где появится база отдыха с термальными источниками

В Сургуте планируют построить базу отдыха с термальными источниками в микрорайоне 35А. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Сейчас прорабатывается возможность строительства инвесторами термальных источников на территории города Сургута. Определяются локации для размещения, возможные механизмы реализации, а также финансовые параметры проектов», — рассказали в мэрии.
В данный момент объект «Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс» планируется в районе спортивной базы «Снежинка». Сроки реализации будут определены после завершения инвестором проектно-изыскательских работ.
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