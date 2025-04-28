28 апреля 2025

Власти Сургута раскрыли, где появится база отдыха с термальными источниками

В Сургуте построят базу отдыха с термальными источниками в микрорайоне 35А
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Термальные источники планируют построить в районе базы «Снежинка»
Термальные источники планируют построить в районе базы «Снежинка» Фото:

В Сургуте планируют построить базу отдыха с термальными источниками в микрорайоне 35А. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Сейчас прорабатывается возможность строительства инвесторами термальных источников на территории города Сургута. Определяются локации для размещения, возможные механизмы реализации, а также финансовые параметры проектов», — рассказали в мэрии.

В данный момент объект «Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс» планируется в районе спортивной базы «Снежинка». Сроки реализации будут определены после завершения инвестором проектно-изыскательских работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте планируют построить базу отдыха с термальными источниками в микрорайоне 35А. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Сейчас прорабатывается возможность строительства инвесторами термальных источников на территории города Сургута. Определяются локации для размещения, возможные механизмы реализации, а также финансовые параметры проектов», — рассказали в мэрии. В данный момент объект «Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс» планируется в районе спортивной базы «Снежинка». Сроки реализации будут определены после завершения инвестором проектно-изыскательских работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...