Муж доведенной до самоубийства медсестры не явился на апелляцию в суд ХМАО

Апелляцию по делу старшей медсестры сургутского травмцентра Ольги Матвийчук рассмотрят через месяц из-за того, что муж покончившей с собой Аяжан Ташмагамбетовой Радик и его адвокат не явились на судебный процесс. Об этом URA.RU рассказали в окружном суде.
«Рассмотрение дела перенесено в связи с неявкой потерпевшего и его адвоката. Оно будет рассмотрено 22 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокат Ольги Матвийчук в разговоре с журналистом URA.RU также подтвердил, что рассмотрение дела перенесено на 22 мая. Потерпевший и адвокат не явились на процесс из-за занятности последнего. Сторона защиты попытается оспорить приговор и заявляет, что суд не исследовал другие мотивы, которые могли стать причиной самоубийства подчиненной Матвийчук Аяжан Ташмагамбетовой.
«Позиция стороны защиты в том, что имеется масса других причин суицида. В том числе конфликт в семье и то, что коллектив от нее отвернулся. Однако суд отказался исследовать эти вопросы. Просто нашел „козла отпущения“, — рассказал адвокат Иван Деревянко.
Супруг погибшей не ответил на звонок журналиста URA.RU. Связаться с его адвокатом также не удалось, его номера нет в распоряжении редакции.
Матвийчук подала апелляционную жалобу и пытается оспорить приговор в окружном суде. В феврале 2025 года Сургутский суд признал ее виновной в доведении до самоубийства своей подчиненной Ташмагамбетовой и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!