В ХМАО резко потеплеет на майские праздники

С 1 мая в Югре ожидается +10 градусов
В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске 1 мая столбик термометра поднимется до +10 градусов. По данным портала Gismeteo заморозков больше не предвидится.
«В Сургуте днем 1 мая ожидается +10, ночью +6. На выходных температура ночью может опустится до нуля», — сообщается на сайте.
В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем 1 мая будет также +10, ночью около +3. На выходных, с 2 по 4 мая, температура не изменится. В городах Югры ожидается облачная погода, местами дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!