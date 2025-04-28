28 апреля 2025

В ХМАО резко потеплеет на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 мая в Югре ожидается +10 градусов
С 1 мая в Югре ожидается +10 градусов Фото:

В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске 1 мая столбик термометра поднимется до +10 градусов. По данным портала Gismeteo заморозков больше не предвидится.

«В Сургуте днем 1 мая ожидается +10, ночью +6. На выходных температура ночью может опустится до нуля», — сообщается на сайте.

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем 1 мая будет также +10, ночью около +3. На выходных, с 2 по 4 мая, температура не изменится. В городах Югры ожидается облачная погода, местами дождь.

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В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске 1 мая столбик термометра поднимется до +10 градусов. По данным портала Gismeteo заморозков больше не предвидится. «В Сургуте днем 1 мая ожидается +10, ночью +6. На выходных температура ночью может опустится до нуля», — сообщается на сайте. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем 1 мая будет также +10, ночью около +3. На выходных, с 2 по 4 мая, температура не изменится. В городах Югры ожидается облачная погода, местами дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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