Эпидемия коронавируса в ХМАО идет по пессимистичному сценарию

Это практически лишает жителей надежды на скорое снятие карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки коронавирус нашли у 184 человек. Обновленные данные опубликовал федеральный мониторинговый сайт стопкоронавирус.рф. А накануне в регионе был установлен абсолютный рекорд за все время наблюдений — 229 новых случаев заражения за сутки. Это соответствует пессимистичному прогнозу, сделанному URA.RU.

«184 выявлено заболевших за сутки, 130 человек выздоровело. Всего в регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 4753 человека», — сообщает сайт.

URA.RU, основываясь на официальных данных, сделало прогноз, который наглядно демонстрирует, когда регион сможет начать выход из карантина. Учитывая статистику, был рассчитан коэффициент распространения инфекции (Rt) — важнейший показатель, демонстрирующий скорость развития эпидемии. Основываясь на нем Роспотребнадзор выдает рекомендации по выходу региона из карантина, но на сегодняшний день Rt значительно выше единицы, что соответствует самым неблагоприятным расчетам, и практически лишает власти ХМАО возможности 23 июня (именно до этого дня в регионе введены ограничения) приступить к снятию карантина.

На момент написания новости данных о том, в каких городах больше всего зараженных — нет. Эту информацию в региональном оперативном штабе пообещали дать позднее. Но накануне стало известно, что лидерами по количеству заболевших стали Нижневартовск и Сургут. Также в Сургуте коронавирусом заболел мэр Вадим Шувалов. Он находится в больнице.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО самое большое количество выявленных за сутки заболевших среди регионов «тюменской матрешки» (ЯНАО, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ).

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф