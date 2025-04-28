28 апреля 2025

Новый куратор пиар-блока ХМАО войдет в наблюдательный совет медиахолдинга правительства

Замглавы депполитики ХМАО Гнедин сменит Липатову в набсовете ОТРК «Югра»
© Служба новостей «URA.RU»
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Место в набсовете ОТРК «Югра» займет Алексей Гнедин
Место в набсовете ОТРК «Югра» займет Алексей Гнедин Фото:

Новый куратор пиар-блока ХМАО Алексей Гнедин войдет в наблюдательный совет медиахолдинга правительства — окружной телерадиокомпании «Югра». Уволившуюся замдиректора депполитики Галину Липатову исключат досрочно, на майском заседании. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры » Окружная телерадиокомпания «Югра» прекратить досрочно полномочия члена наблюдательного совета Липатовой Галины Витальевны. Назначить членом наблюдательного совета Гнедина Алексея Александровича — заместителя директора — начальника Управления массовых коммуникаций Департамента внутренней политики», — указано в документации.

Ежегодная плановая замена других членов набсовета состоится в конце июня, когда завершится срок его полномочий. Гнедин в беседе с журналистом URA.RU назвал это решение закономерным. «Оно вписывается в общий подход работы департамента и контроль за работой подведомственного учреждения», — добавил куратор медиаблока.

Ранее URA.RU писало о том, что в правительстве ХМАО назначен новый куратор СМИ. Заместитель директора департамента внутренней политики, начальник управления массовых коммуникаций Алексей Гнедин сменил на этом посту Галину Липатову.

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Новый куратор пиар-блока ХМАО Алексей Гнедин войдет в наблюдательный совет медиахолдинга правительства — окружной телерадиокомпании «Югра». Уволившуюся замдиректора депполитики Галину Липатову исключат досрочно, на майском заседании. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «В автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры » Окружная телерадиокомпания «Югра» прекратить досрочно полномочия члена наблюдательного совета Липатовой Галины Витальевны. Назначить членом наблюдательного совета Гнедина Алексея Александровича — заместителя директора — начальника Управления массовых коммуникаций Департамента внутренней политики», — указано в документации. Ежегодная плановая замена других членов набсовета состоится в конце июня, когда завершится срок его полномочий. Гнедин в беседе с журналистом URA.RU назвал это решение закономерным. «Оно вписывается в общий подход работы департамента и контроль за работой подведомственного учреждения», — добавил куратор медиаблока. Ранее URA.RU писало о том, что в правительстве ХМАО назначен новый куратор СМИ. Заместитель директора департамента внутренней политики, начальник управления массовых коммуникаций Алексей Гнедин сменил на этом посту Галину Липатову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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