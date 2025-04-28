Новый куратор пиар-блока ХМАО войдет в наблюдательный совет медиахолдинга правительства

Новый куратор пиар-блока ХМАО Алексей Гнедин войдет в наблюдательный совет медиахолдинга правительства — окружной телерадиокомпании «Югра». Уволившуюся замдиректора депполитики Галину Липатову исключат досрочно, на майском заседании. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
«В автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры » Окружная телерадиокомпания «Югра» прекратить досрочно полномочия члена наблюдательного совета Липатовой Галины Витальевны. Назначить членом наблюдательного совета Гнедина Алексея Александровича — заместителя директора — начальника Управления массовых коммуникаций Департамента внутренней политики», — указано в документации.
Ежегодная плановая замена других членов набсовета состоится в конце июня, когда завершится срок его полномочий. Гнедин в беседе с журналистом URA.RU назвал это решение закономерным. «Оно вписывается в общий подход работы департамента и контроль за работой подведомственного учреждения», — добавил куратор медиаблока.
Ранее URA.RU писало о том, что в правительстве ХМАО назначен новый куратор СМИ. Заместитель директора департамента внутренней политики, начальник управления массовых коммуникаций Алексей Гнедин сменил на этом посту Галину Липатову.
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