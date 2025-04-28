Власти ХМАО пригласили Пелагею на международный IT-форум

Власти Ханты-Мансийска пригласили заслуженную артистку РФ Пелагею выступить на международном IT-форуме. Об этом сообщили в депинформтехнологий Югры.
«В этом году хедлайнером культурной программы форума выступит заслуженная артистка РФ Пелагея. В первый день форума 25 июня в концертно-театральном центре „Югра-Классик“ состоится концерт этой яркой уникальной исполнительницы в жанре народной песни и поп-фолка», — сказано в сообщении.
Также гости форума посетят вечернюю обзорную экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей, включая посещение археопарка «Мамонты». А музей «Природы и Человека» познакомит их с древнейшими обитателями нашей планеты.
Государственный художественный музей представит шедевры выдающихся русских мастеров и познакомит с экспозицией русских икон новгородской и ростовской школ. А этнографический музей под открытым небом покажет атмосферу культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.
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