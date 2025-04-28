28 апреля 2025

Власти ХМАО пригласили Пелагею на международный IT-форум

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пелагея выступит с концертом на форуме
Пелагея выступит с концертом на форуме Фото:

Власти Ханты-Мансийска пригласили заслуженную артистку РФ Пелагею выступить на международном IT-форуме. Об этом сообщили в депинформтехнологий Югры.

«В этом году хедлайнером культурной программы форума выступит заслуженная артистка РФ Пелагея. В первый день форума 25 июня в концертно-театральном центре „Югра-Классик“ состоится концерт этой яркой уникальной исполнительницы в жанре народной песни и поп-фолка», — сказано в сообщении.

Также гости форума посетят вечернюю обзорную экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей, включая посещение археопарка «Мамонты». А музей «Природы и Человека» познакомит их с древнейшими обитателями нашей планеты.

Государственный художественный музей представит шедевры выдающихся русских мастеров и познакомит с экспозицией русских икон новгородской и ростовской школ. А этнографический музей под открытым небом покажет атмосферу культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Ханты-Мансийска пригласили заслуженную артистку РФ Пелагею выступить на международном IT-форуме. Об этом сообщили в депинформтехнологий Югры. «В этом году хедлайнером культурной программы форума выступит заслуженная артистка РФ Пелагея. В первый день форума 25 июня в концертно-театральном центре „Югра-Классик“ состоится концерт этой яркой уникальной исполнительницы в жанре народной песни и поп-фолка», — сказано в сообщении. Также гости форума посетят вечернюю обзорную экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей, включая посещение археопарка «Мамонты». А музей «Природы и Человека» познакомит их с древнейшими обитателями нашей планеты. Государственный художественный музей представит шедевры выдающихся русских мастеров и познакомит с экспозицией русских икон новгородской и ростовской школ. А этнографический музей под открытым небом покажет атмосферу культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...