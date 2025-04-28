Власти ХМАО объявили о правилах продажи алкоголя на майских праздниках

ХМАО сохранит действующие ограничения на розничную продажу алкоголя в майские праздники, включая 9 мая. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Сергей Афанасьев.
«Продажа спиртного в магазинах будет разрешена в стандартном режиме, за исключением времени с 20:00 до 8:00. Никаких дополнительных ограничений на 1 и 9 мая не планируется», — заявил Афанасьев.
Он подчеркнул, что введение «временных запретов» невозможно без изменений в региональном законодательстве. Они на данный момент не рассматриваются.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизилась смертность от алкогольных отравлений более чем на 25% за период с 2021 по 2024 год. Также за три года на 6,6% процентов снизилось количество отравлений югорчан спиртосодержащей продукцией. Показатель упал с 275 до 257 случаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!