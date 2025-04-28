28 апреля 2025

Власти ХМАО объявили о правилах продажи алкоголя на майских праздниках

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО сохранит ограничения на продажу алкоголя в майские праздники без изменений
ХМАО сохранит ограничения на продажу алкоголя в майские праздники без изменений Фото:

ХМАО сохранит действующие ограничения на розничную продажу алкоголя в майские праздники, включая 9 мая. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Сергей Афанасьев.

«Продажа спиртного в магазинах будет разрешена в стандартном режиме, за исключением времени с 20:00 до 8:00. Никаких дополнительных ограничений на 1 и 9 мая не планируется», — заявил Афанасьев.

Он подчеркнул, что введение «временных запретов» невозможно без изменений в региональном законодательстве. Они на данный момент не рассматриваются.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизилась смертность от алкогольных отравлений более чем на 25% за период с 2021 по 2024 год. Также за три года на 6,6% процентов снизилось количество отравлений югорчан спиртосодержащей продукцией. Показатель упал с 275 до 257 случаев.

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ХМАО сохранит действующие ограничения на розничную продажу алкоголя в майские праздники, включая 9 мая. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Сергей Афанасьев. «Продажа спиртного в магазинах будет разрешена в стандартном режиме, за исключением времени с 20:00 до 8:00. Никаких дополнительных ограничений на 1 и 9 мая не планируется», — заявил Афанасьев. Он подчеркнул, что введение «временных запретов» невозможно без изменений в региональном законодательстве. Они на данный момент не рассматриваются. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизилась смертность от алкогольных отравлений более чем на 25% за период с 2021 по 2024 год. Также за три года на 6,6% процентов снизилось количество отравлений югорчан спиртосодержащей продукцией. Показатель упал с 275 до 257 случаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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