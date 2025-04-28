28 апреля 2025

В Сургуте в майские праздники пройдет зарядка с чемпионом и концерт на стихи Окуджавы

В Сургуте 9 мая состоится концерт на стихи Булата Окуджавы
© Служба новостей «URA.RU»
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В майские праздники в Сургуте пройдет концерт на стихи Булата Окуджавы
В майские праздники в Сургуте пройдет концерт на стихи Булата Окуджавы Фото:

В Сургуте (ХМАО) в период майских праздников запланирован ряд акций и концертов. Для горожан выступят творческие коллективы, а утреннюю зарядку с сургутянами проведет призер первенства России по легкой атлетике Мария Лобанова.

В первый день мая утреннюю зарядку с сургутянами проведет призер первенства России по легкой атлетике Мария Лобанова в Центре адаптивного спорта. Для гостей и жителей города также пройдет концерт, посвященный празднику Весны и Труда, а 3-го мая запланирована концертная программа для старшеклассников «По дорогам войны» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» и видеотрансляция сказки с оркестром «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

В День Победы в Сургутском музыкально-драматическом театре состоится концерт «Окуджава» (16+). В его основу легли тексты знаменитого советского поэта — реальные истории о преступлениях нацистов на территории СССР в годы Войны, — поставленные режиссером Иваном Судаковым.

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В Сургуте (ХМАО) в период майских праздников запланирован ряд акций и концертов. Для горожан выступят творческие коллективы, а утреннюю зарядку с сургутянами проведет призер первенства России по легкой атлетике Мария Лобанова. В первый день мая утреннюю зарядку с сургутянами проведет призер первенства России по легкой атлетике Мария Лобанова в Центре адаптивного спорта. Для гостей и жителей города также пройдет концерт, посвященный празднику Весны и Труда, а 3-го мая запланирована концертная программа для старшеклассников «По дорогам войны» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» и видеотрансляция сказки с оркестром «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». В День Победы в Сургутском музыкально-драматическом театре состоится концерт «Окуджава» (16+). В его основу легли тексты знаменитого советского поэта — реальные истории о преступлениях нацистов на территории СССР в годы Войны, — поставленные режиссером Иваном Судаковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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