Экономист: какие сферы сильнее пострадают от второй волны COVID

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В начале июня стало известно, что 65% торговых сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек из-за кризиса. Треть от этого числа — представили магазинов одежды и аксессуаров. Также в кризис сильно пострадали предприятия общепита. Российские рестораны и кафе сократили оклад персоналу в среднем почти на четверть, а каждая шестая компания перестала платить зарплату, говорилось в исследовании «Сбербанка» в конце апреля, напоминает « Общественное телевидение России ».

Экономист считает, что после первого этапа пандемии количество компаний в этих сферах сократилось на 30-50%. Они не успеют восстановиться в промежуточный период и во время второй волны могут сократиться до минимума, считает Миронов. В качестве примера он привел рестораны, которые являются больше роскошью, чем необходимостью для людей.

По его словам во время первой волны коронавируса малый и средний бизнес пострадал больше всего, потому что такие компании подразумевают близкий контакт, присутствие большого числа людей в точках продаж. «Такие же отрасли пострадают и на второй стадии пандемии, если она будет. Панацеи от заражения в таких условиях пока нет», — цитирует Миронова «Свободная пресса».

Во время второй волны пандемии коронавируса сильнее всего пострадает сфера услуг, магазины, рестораны, кинотеатры и другие предприятия малого и среднего бизнеса. Такой прогноз дал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Кафе и рестораны могут сократиться до минимума во время второй волны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно