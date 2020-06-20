Сергей Собынин предупредил москвичей, что угроза заражения коронавирусом еще высока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин не ожидал, что после снятия ряда ограничений с столице, москвичи будут активно выходить на улицу и посещать общественные места. В интервью телеканалу «Россия-1» он посетовал на то, что посетители забронировали все летние веранды на месяц вперед.

Столичный градоначальник рассказал, что желание москвичей отправиться в рестораны и кафе превзошли все ожидания рестораторов, которые считали, что после открытия к ним никто не придет. «Летние веранды быстро забронировали на месяц вперед. По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц, люди все равно должны побаиваться, ситуация ещё относительно тревожная, вирус ещё функционирует», — предупредил Собянин, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

С 16 июня в столице была возобновлена работа летних веранд кафе, а также библиотек, музеев и зоопарков и стоматологических клиник. Неделей раньше в Москве открылись парикмахерские и косметические салоны, а также возобновились репетиции в театрах, концертных организациях и цирках.