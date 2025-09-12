Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев по приглашению украинского правительства. Он заявил, что намерен лично поддержать реабилитацию военнослужащих ВСУ, которые получили ранения. Об этом сообщает одна из британских газет.
«Принц Гарри неожиданно посетил Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать „все возможное“, чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих...» — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.
Во время визита в столицу Украины принц Гарри вместе с представителями фонда Invictus Games Foundation планирует детально рассмотреть новые проекты, направленные на поддержку реабилитации пострадавших, с целью расширения помощи на все регионы страны. По словам принца, приглашение приехать в Киев поступило от Ольги Рудневой — основательницы и гендиректора львовского центра травматологии «Superhumans».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х. На железнодорожном вокзале польского дипломата встретил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, передает RT.
