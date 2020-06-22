21 июня 2020

Ученые нашли неожиданную причину недосыпания

© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайнер Ирина Потапова. Екатеринбург., стаканы, графин, вода питьевая
Соблюдение питьевого режима даст возможность лучше высыпаться Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Недостаток воды в организме лишает человека двух часов сна. К таким выводам пришли американские и китайские ученые.

«Если организм обезвожен, то человек не сможет хорошо выспаться и будет чувствовать себя разбитым», — пишут «Известия». По подсчетам ученых, неправильный питьевой режим лишает человека около двух часов сна.

Исследователи провели два эксперимента, участие в которых приняли 9 559 и 11 903 человек. Изучив аналитические параметры мочи и оценки участников своего сна, они выяснили, что обезвоженный организм вырабатывает антидиуретический гормон — вазопрессин, который удерживает жидкость в организме. Это, по словам ученых, приводит к раннему пробуждению. Кроме того, причинами недосыпа могут также служить проблемы с пищеварением и эмоциональный стресс, отметили они.

Ранее здоровый сон называли обязательной составляющей для эффективного похудения. В частности, ученые советуют есть не позднее, чем за 3-4 часа до сна, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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