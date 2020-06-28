В ХМАО скончались четверо пациентов с коронавирусом

За время пандемии в регионе обнаружено 8402 заболевших коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом, четверо пациентов скончались. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в Югре подтверждено 285 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципалитетах», — уточняют в оперштабе. В том числе 95 заболевших обнаружено в Сургуте, 44 — в Нижневартовске, 47 — в Когалыме, 9 — в Мегионе, 3 — в Лангепасе, 10 — в Нефтеюганске, 1 — в Радужном, 12 — в Ханты-Мансийске, 9 — в Нягани, 2 — в Пыть-Яхе и 4 в Покачах. Также 22 заболевших — в Сургутском районе, 18 — в Ханты-Мансийском районе, 5 — в Нефтеюганском районе, 2 — в Советском районе. Всего за время пандемии в регионе выявлено 8402 заболевших, 48 человек скончались.

Днем ранее в Югре нашли 280 случаев заболевания. ХМАО не может приступить к началу снятия ограничений, потому что в регионе сохраняется высокий рост заболеваемости коронавирусом. О сложной ситуации с распространением COVID-19 говорил и президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU со ссылкой на несколько источников в региональном правительстве писало, что власти ХМАО сразу после голосования по Конституции готовятся продлить карантин на июль.