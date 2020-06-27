В ХМАО сохраняется опасная ситуация с коронавирусом

В ХМАО на 27 июня выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в регионе зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях», — сообщает оперштаб. Еще трое жителей ХМАО скончались.
В том числе 100 новых зараженных выявили в Сургуте, 35 — в Нижневартовске, 27 — в Когалыме, 15 — в Мегионе, 14 — в Лангепасе, 14 — в Нефтеюганске, 11 — в Радужном, 11 — в Ханты-Мансийске, 7 — в Нягани, 5 — в Пыть-Яхе и один в Покачах. Также 22 заболевших — в Сургутском районе, 11 — в Ханты-Мансийском районе, пятеро — в в Нефтеюганском районе и двое — в Октябрьском районе.
С начала эпидемии в регионе выявлено 8117 заражений. 409 человек выздоровели, 44 умерли.
Югра еще не может приступить к началу снятия карантина — это не позволяет коэффициент распространения инфекции, который все еще превышает единицу (1,11). Днем ранее в ХМАО выявили 295 случаев COVID-19. О том, что в регионе сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, говорил и президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU со ссылкой на несколько источников в региональном правительстве писало, что власти ХМАО сразу после голосования по Конституции готовятся продлить карантин на июль.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «