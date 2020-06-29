TikTok заподозрили в слежке за пользователями

TikTok якобы собирает нетипичные для социальной сети данные о пользователях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Популярная китайская соцсеть TikTok собирает данные о пользователях. С таким заявлением выступил пользователь Reddit с ником Bangorlol, назвавший себя программистом.

«TikTok собирает данные об аппаратных параметрах (тип процессора, идентификаторы, размеры экрана, дисковое пространство и другое), о других установленных приложениях, причем и об удаленных после установки TikTok, о сети», — передает телеканал 360.

Свою публикацию пользователь написал еще в апреле, сейчас она удалена, однако уже успела привлечь к себе внимание. По его данным, в некоторых случаях TikTok получает доступ к геолокации пользователя, данные о которой обновляются каждые 30 секунд. Пользователь Reddit утверждает, что провел исследование, в ходе которого выяснил, что сервис является программой-шпионом по сбору данных, замаскированной под социальную сеть.

Более того, долгое время TikTok не использовал для передачи данных защищенный протокол HTTPS. Это значит, что личная информация пользователей находилась в открытом доступе, отмечает сайт VSE42.Ru. Пользователь уверяет, что провел аналогичные исследования с другими соцсетями, такими как Instagram, Facebook, Twitter и Reddit, и пришел к выводу, что ни одно из них не собирает такое количество данных о пользователях, как TikTok.

Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко посоветовал владельцам смартфонов отключать геолокацию, если пользователь обеспокоен сбором персональных данных со стороны различных приложений.

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