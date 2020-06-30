Губернатор соберет мэров в середине последнего дня голосования по поправкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Низкая явка на голосовании по поправкам в Конституцию станет одной из тем совещания с главами, которое завтра в 15:00 проведет с главами муниципальных образований губернатор Евгений Куйвашев, утверждает источник URA.RU.

«Данные аналитики за четыре дня голосования показывают, как шло голосование в территориях, и говорить о том, что все в едином порыве стремились поднять явку, невозможно. Графики плоские, а прирост голосов носит по большей части органический характер», — утверждает собеседник агентства в окружении главы региона.

А аутсайдерах по темпам прироста явки оказалось абсолютное большинство муниципалитетов. Следует из данных аналитики. Успехами могут похвастаться только Каменск-Уральский (с вечера пятницы до обеда субботы произошел рекордный прирост, 9761 избирателей, в другие дни за этот период на участки приходит вдвое меньше людей); резкий рост показала также Первоуральская ТИК (прирост в 9428 избирателей за сутки, при том, что за следующий день на участки пришло всего 2099 человек). Отметились также Лесная городская и Богдановичская и Верхнесалдинская районные ТИК (двукратный прирост явки за полдня).

Отдельные претензии, исходя из данных о приросте явки, прозвучат в адрес администрации Екатеринбурга, уверен инсайдер. Как следует из предоставленных в редакцию данных, в областном центре с самого начала стало видно четкое разделение на районы с низкой и очень низкой явкой. «Создается ощущение, что ее даже не пытались исправить», — утверждает собеседник агентства.

Незначительную динамику зафиксировали в пятницу-субботу только Кировская (прирост 7835 человек) и Верх-Исетская (прирост 6149 человек) ТИКи, следует из представленных в агентство данных.

URA.RU сообщало, что явка в Свердловской области за 5 дней голосования составила 32% (на участки пришли 1 079 874 человек. Самые низкие показатели — у ТИК в Екатеринбурге — явка в областной столице составляет 23,5%. Екатеринбург значительно отстает по этому показателю от столиц других регионов УрФО: к примеру, явка в Челябинске на вечер 29 июня явка составляет 36,5%; в Салехарде явка была выше уже 27 июня — она составила 39,56%.

Динамика прироста по ТИК Екатеринбурга