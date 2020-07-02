01 июля 2020

Свердловский губернатор собрал ближний круг. Реакция Куйвашева на результаты голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев доволен: поправки поддержали 2/3 участников голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Евгений Куйвашев в разговоре со избранными заместителями и чиновниками, которые принимали участие в подготовке голосования по внесению поправок в Конституцию, заявил, что доволен результатами явки и уровнем поддержки поправок, рассказал собеседник URA.RU.

За ходом подсчета голосов из резиденции главы региона наблюдают, в том числе, политический замгубернатора, бывший глава избиркома Валерий Чайников, вице-губернатор Сергей Бидонько, заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, директор экспертно-аналитического департамента губернатора и правительства Свердловской области Константин Устиловский.

Заявление было сделано, когда региональный избирком обработал более 50% бюллетеней. К полуночи в ТИК региона обработано 75% бюллетеней, знает собеседник агентства, по его данным, за поправки выступило 66% свердловчан, против —34%. Явка в регионе превысила 50%.

По официальным данным ЦИК, в Свердловской области обработано 48% бюллетеней, за внесение поправок в Конституцию выступили 66,74% свердловчан, против — 32,25%.

Сотрудники регионального избиркома рассказали, что около 7 территориальных избирательных комиссий прислали копии протоколов. К утру в Екатеринбург будут доставлены оригиналы — в частности, машина с документом уже выехала из одного из самых отдаленных населенных пунктов региона, поселка городского типа Пелым. Дорога то областного центра у сотрудников избиркома займет более 7 часов.

URA.RU сообщало, что днем явку на голосовании по Конституции в Свердловской области в ходе совещания с ГФИ раскритиковал полпред Николай Цуканов. По данным источника агентства, Цуканов назвал результаты региона «откровенно слабыми», при этом отметил явку в Челябинской, Тюменской области и на Ямале.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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