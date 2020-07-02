Из-за второй волны коронавируса студенты могут перейти на онлайн-обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если в России произойдет вторая волна коронавируса, то учебный год в вузах может начаться в дистанционном формате. Также у вузов есть еще один вариант — перенести начало учебного года. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

По словам Афанасьева, вариант начать учебный год в дистанционном формате является критическим. «Мы на него не рассчитываем, хотя готовы к нему», — цитирует РИА «Новости» замглавы министерства. Вместе с тем он напомнил, что по законодательству, университеты имеют право перенести начало учебного года максимум на два месяца — до завершения опасной эпидемиологической ситуации. Однако сейчас Минобрнауки исходит из базового сценария о том, что ситуация нормализуется, и учебный год начнется 1 сентября в привычном формате.

Из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году российским абитуриентам рекомендовали подавать документы в вузы через онлайн-сервисы. Поступать онлайн советуют абитуриентам и в тех регионах, где распространение коронавируса удалось сдержать.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении распространения коронавирусной инфекции в мире, пишет «Национальная служба новостей». Новая вспышка болезни была зафиксирована уже в нескольких городах Европы, уточняет «Утро.ру». По мнению ряда вирусологов, вторая волна коронавируса может начаться и в России.

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