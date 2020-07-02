Минобрнауки предложило подавать документы в вузы дистанционно

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Рекомендация Минобрнауки относится ко всем абитуриентам независимо от эпидситуации Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В 2020 году российским абитуриентам рекомендовали подавать документы в вузы через онлайн-сервисы. Поступать онлайн советуют абитуриентам и в тех регионах, где распространение коронавируса удалось сдержать. Об этом заявили в четверг в Минобрнауки РФ.

«Министерство образования и науки РФ рекомендует абитуриентам подавать документы в вуз онлайн», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. При этом, данные рекомендации не зависят от эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест в российских вузах, сообщает RT. При распределении будет учитываться рейтинг учебных заведений, сформированный по итогам конкурса Минобрнауки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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