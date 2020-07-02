Захарова оценила книгу о крушении MH17, вышедшую в Малайзии

По мнению Марии Захаровой, малайзийцы стремятся сформировать свое мнение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Появление в Малайзии книги о крушении рейса МН17 говорит о желании жителей страны сформировать свою позицию о происшествии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появление книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Это особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе годами освещается трагедия», — цитирует РИА «Новости» Захарову.

Книга о крушении рейса МН17 была издана в Малайзии в конце мая. Автор уделил особое внимание различным версиям крушениям самолета, а также мотивам, которые двигали странами в ходе расследования катастрофы. В частности, по мнению автора книги, США могли использовать эту трагедию, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России.

Малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту были 298 человек, все они погибли, напоминает «Национальная служба новостей». Следователи считают, что катастрофа произошла из-за запущенной из установки «Бук» ракеты «земля — воздух». Однако независимый эксперт Юрий Антипов полагает, что заявления о причастности к катастрофе ракеты ЗРК «Бук» является «элегантной» фальсификацией, пишет «Утро.ру».

Суд в Гааге начал рассматривать дело о катастрофе MH17 9 марта. В июне нидерландские адвокаты заявили, что Россия имеет право присоединиться к Совместной следственной группе (ССГ), которая расследует крушение самолета.

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